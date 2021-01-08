Муниципалитет Томска принял активное участие в Днях защиты от экологической опасности-2020 и занял призовое место в номинации «Городской округ»; почти полгода работа коммунальных служб города была усилена, сообщает пресс-служба мэрии.– В Томске в Дни защиты от экологической опасности были объявлены двухмесячники по благоустройству и усилена работа всех коммунальных служб районов. В черте города было ликвидировано свыше 30 несанкционированных свалок, от мусора очищены береговые линии р. Томь и р. Ушайка, участники двухмесячника навели порядок и высадили саженцы на 235 площадках районов Томска, – говорится в сообщении.В целом по Томской области провели более 600 экологических мероприятий, в которых приняли участие свыше 190 тысяч школьников, студентов и взрослых жителей региона. Также около 40 тысяч человек участвовали в акциях «Марш парков», «Чистый двор» и др., в Чемпионате по спортивному сбору мусора.В России Дни защиты от экологической опасности проводятся с 1996 года: организуются разнообразные природоохранные мероприятия, акции, круглые столы конкурсы и конференции.