В доме по ул. Мелиораторов в деревне Торбеево Первомайского района 7 января произошел пожар. Сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело человека на кровати; личность устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.– В 2-комнатной квартире в комнате 5х3 м сгорел матрас на металлической кровати, прогорел пол на площади 1 кв.м., закоптились стены. Площадь пожара составила 2 кв.м., – уточняется в сообщении.Сообщение о пожаре поступило в 12:44, специалисты прибыли на место в 12:53. Возгорание было локализовано в 13:13, а полностью ликвидировано в 13:16. В тушении задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания: неосторожность при курении.