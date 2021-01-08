Томские волонтеры отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском пропавшего 53-летнего Юрина Валерия Иосифовича. С 3 января 2021 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд в социальных сетях.– Рост 185 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, – говорится в сообщении. Пропавший мужчина был одет в темно-синий пуховик и валенки с калошами.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении томича, сообщить об этом можно по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.