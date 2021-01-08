Тьюторская служба Томского госуниверситета разрабатывает электронного помощника, который поможет студентам выстроить индивидуальную образовательную среду. Прототип появится уже к концу этого учебного года, сообщает пресс-служба вуза.По словам разработчиков, мероприятий и проектов в вузе много, поэтому не все попадают в поле зрения студентов. Электронный помощник должен это исправить: он будет предлагать подходящие программы, события и конкурсы, анализируя интересы учащегося. При этом перед тьютором стоит задача предложить, подсказать и направить студента на формирование собственной траектории, а не сделать всю работу за него.– Мы хотим оцифровать не только учебную среду университета, как это делают в похожих проектах, а взглянуть шире – включить сюда и внеучебную деятельность, ведь навыки, которые позволяет освоить университет, не ограничиваются перечнем образовательной программы, все soft skills прокачиваются за пределами аудитории, – говорит руководитель тьюторской службы ТГУ Вадим Пак.Сейчас в вузе разработана карта ресурсов университета, также разработчики могут анализировать интересы студентов, пользуясь базами данных и диагностикой типов личности, которую провели для 4 тысяч обучающихся.Добавляется, что работа над прототипом ведется на базе платформы Moodle. В дальнейшем разработчики хотят выпустить специализированное приложение.