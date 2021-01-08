Горячая линия по вопросам оказания анальгезирующей терапии для пациентов с хроническим болевым синдромом работает в Томской области и в праздничные дни. Обращения принимают операторы Центра медицинской и фармацевтической информации региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.Уточняется, что томичи могут обратиться за помощью при интенсивной, острой, умеренной и хронической боли или в случаях, когда плановая терапия неэффективна в течение 72 часов. Также специалисты могут ответить на вопросы о правилах приема обезболивающих лекарственных средств.Звонить можно по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 круглосуточно.– Часто на «горячую линию» обращаются пациенты или их родственники в критической ситуации. В таких случаях наши операторы становятся связующим звеном между медиками и пациентом, их задача – проконтролировать оказание помощи после поступлении обращения, – приводятся в сообщении слова директора Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светланы Малаховой.Также отмечается, что в регионе служба дежурных администраторов по противоболевой терапии создана в каждом медучреждении, с ними сотрудники колл-центра связываются днем. При поступлении обращения в ночное время информация передается в оперативный отдел скорой медпомощи. В отдаленных населенных пунктах области жителям помогают фельдшеры ФАПов. В случае необходимости пациента госпитализируют в районную больницу или в областной центр.Напомним, горячая линия «Осторожно: боль!» работает в нашем регионе с 2015 года. За 2020-й на нее поступило 186 обращений от томичей, большинство – пациенты с онкологическими заболеваниями.