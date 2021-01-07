Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области, с начала года в регионе произошло 25 пожаров из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей.Неисправность печей и нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации – основные причины пожаров в зимнее время. С начала 2021 года в Томской области произошло 65 пожаров, источниками 25 из них стали печи.В 2020 году из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей произошел каждый восьмой пожар (362 случая).МЧС напоминает, что в случае пожара необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.