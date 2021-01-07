Сегодня, 7 января, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 226 человек.– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям. У всех был сахарный диабет, у большинства – гипертония, ожирение, хроническая болезнь почек, ишемия головного мозга и сердца, у одного – ВИЧ. Данные заболевания повлияли на крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.Таким образом, в Томской области установлено 25 480 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 21 473.