Как сообщают социальные сети, в новогодние праздники жителей города Томска порадовало открытие нового бесплатного катка в Октябрьском районе.Покататься на «Покатаевском катке», близ здания Иркутскии тракт, 68 можно любому желающему. Общественное пространство составляет 1800 квадратных метров. Вход со своими коньками бесплатныйНо и аренда коньков тоже здесь есть. Играет музыка и можно выпить горячего чаю.Жители в соцсетях поддержали инициативу города и пишут позитивные отзывы:«Неужели хоть что появилось на этом пустыре. Хоть ездить теперь не придется. Еще бы украсили как нибудь» @natalya_pavlovna_o«Каток хороший ровный, дочь визжала, как из окна увидела процесс заливки)» @annashelkunova79«Обкатали сегодня. Дочь рада. Места мноооого. Есть, где переобуться в тепле. Музыка играет. Советую» @verbafe1Режим работы: до 25 градусов в будни с 13.00 до 21.00, в выходные с 11.00 до 21.00.