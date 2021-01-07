Сегодня истекает срок действия моратория на банкротство, действовавшего в России с начала апреля 2020 года для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.Напомним, что ранее в стране был принят пакет мер по борьбе с последствиями влияния пандемии, где, в том числе, предоставлялась возможность правительству вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и ИП в течение полугода. С 1 октября премьер-министр РФ продлил эту отсрочку до 7 января 2021 года.Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития России, мораторий распространялся на более чем 0,5 млн организаций (около 15% от всех юридических лиц) и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей (около 40% от всех ИП). «Предугадать количество банкротств, если бы мы не ввели мораторий, довольно сложно. Неопределенность ситуации, неуверенность экономических субъектов в ее стабильности могли спровоцировать их подавать значительно больше заявлений на банкротство, чем это бывает в рамках обычного хозяйственного оборота», – отметили в министерстве.Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, число банкротств компаний с января по ноябрь 2020 года снизилось на 20% и составило немногим менее 9 тыс. случаев.По данным УФНС России по Томской области, за 11 месяцев 2020 года количество организаций, ликвидированных по инициативе учредителей, сократилось на треть по сравнению с 2019 годом. Число ИП, принявших решение о прекращении работы, в регионе снизилось на 20%. Также уменьшилось число предпринимателей, исключенных из ЕГРИП из-за банкротства: в 2019 году таковых было 25, в 2020-м – лишь 19.