В следственных изоляторах, воспитательной, исправительных колониях УФСИН России по Томской области ежедневно проходят спортивные соревнования, сообщает сайт ведомства.Турниры по шахматам, шашкам и нардам, эстафеты, соревнования по силовому многоборью, настольному теннису, зимнему футболу проходят в спортивных, тренажерных залах, на открытых площадках и собирают любителей спорта разного возраста.Победители соревнований между отрядами войдут в состав сборной учреждений и будут бороться за призовые места в традиционной ежегодной ведомственной спартакиаде, которая проводится по 9 видам спорта.В учреждениях созданы все условия для постоянных тренировок и турниров – работают секции и спортивные кружки. Администрация поощряет стремление к спорту и здоровому образу жизни.