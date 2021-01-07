На базе муниципальной «Санитарной милиции» продолжает работу система автодозвона по номерам, указанным в незаконно расклеенных объявлениях. С помощью непрерывного дозвона телефон нарушителей временно блокируется. Как показала практика, это один из эффективных способов борьбы с незаконными объявлениями, которые размещены в неположенных для этого местах и негативно влияют на внешний вид города, сообщает сайт мэрии Томска.Система звонит нарушителям четыре раза в день с продолжительностью звонков по часу. В ходе разговора система сообщает о том, что нарушена ч. 3 ст. 8.10 КоАП Томской области, уведомляет о предусмотренном наказании и информирует о том, куда следует обратиться, чтобы автодозвон был прекращен.Заблокированные номера были указаны в 9 881 объявлении. В отношении нарушителей администрация города составила 2 108 протоколов об административном правонарушении.В целом, как отметил директор «Санитарной милиции» Игорь Кашеваров, за пять лет томские улицы были очищены от 20713 рекламных сообщений. Это и бумажные объявлений, и штендеры, и баннеры и прочие конструкции. Убирают рекламу с фасадов томских домов, ограждений, деревьев, остановочных комплексов и пр. сотрудники муниципального учреждения, «ТомскСАХ», участники субботников.Томичи также могут сообщить «Санитарной милиции» о незаконной расклейке объявлений и установке рекламных конструкций. Сделать это можно позвонив по следующим номерам телефона: 46-92-11 («Санитарная милиция»), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-15 (Советский район), 46-92-17 (Октябрьский район), 46-92-18 (Кировский район).