Магазин смешанных товаров загорелся ночью в селе Молчаново Томской области. Для ликвидации огня пожарным потребовалось шесть часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области,7 января в 00:03 в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о том, что горит бревенчатый магазин с пристройкой.Ликвидировать огонь удалось только в 6 часов утра. В результате сгорела обрешетка крыши и обгорели стены внутри. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 человек.