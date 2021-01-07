Как сообщает сайт Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 7 по 8 января 2021 г. по региону местами сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35° С и ниже.По Томской области 7 января днем и ночью синоптики ожидают небольшую облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер северный 2-7 м/с. Температура днем -22…-27 °С, местами до -33 °С. Температура ночью -27…-32 °С, при прояснениях -34…-39 °С. На дорогах местами гололедица.По г. Томску днем и ночью небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура днем -22…-24 °С. Температура ночью -27…-29 °С. На дорогах местами гололедица.