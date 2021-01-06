К началу 2021 года в Томске в рамках проекта «Дом за рубль» заключено 35 договоров на восстановление старинных зданий, в том числе десять – в 2020-м. Как сообщает пресс-служба мэрии, завершены восстановительные работы на пяти объектах, из них один реставрирован в прошлом году.Напомним, что муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется с 2016 года. По его условиям инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, взамен получив ряд льгот по арендной плате. Так, уже после заключения договора по результатам торгов в течение первых двух лет устанавливается льготная арендная плата за землю – 0,1%. После разработки проектной документации стоимость аренды дома сокращается в 10 раз, а льготная арендная плата за земельный участок продлевается еще на два года. Наконец, после восстановления дома льгота на землю распространяется на весь период аренды (49 лет), а размер арендного платежа за здание становится номинальной – 1 рубль в год.По мнению и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, проект «Дом за рубль» за пять лет показал свою эффективность и результативность, став одним из брендов города. Опытом восстановления объектов деревянного зодчества с участием местного бизнеса сегодня интересуются в других регионах России.Накануне начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков направил благодарственные письма пятерым первопроходцам проекта. Их получили томские предприниматели Сергей Калугин, восстановивший дом на ул. Пушкина, 5, Евгений Меняйлов (пр. Кирова, 27а), Александр Беликов (ул. Пушкина, 24), Алексей Дубов (пр. Фрунзе, 32а) и Евгений Калугин (ул. Октябрьская, 30).