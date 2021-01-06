Сотрудники отделов потребительского рынка и контроля застройки и землепользования выявляют незаконные постройки: временные строения, киоски и павильоны, металлические гаражи. Они подлежат сносу, сообщает пресс-служба городской мэрии.– В 2020 году в Кировском районе Томска демонтировано 143 временных объекта, из них 20 объектов нестационарной торговли общей площадью более 600 кв.м и 136 гаражей и сараев, – уточняется в сообщении.Так, в районе остановки «Третья горбольница» в августе демонтировали комплекс с торговыми павильонами площадью 100 км.м. Также такие строения исчезли возле ДК «ТЭМЗ». На ул. Усова 21/3 убрали точку продажи разливных напитков, в работе которой были выявлены нарушения, на Привокзальной площади шашлычную, а на ул. Елизаровых, 39 – павильон с овощами и фруктами.Напомним, в 2014 году полномочия по контролю над такими объектами были переданы администрациям районов. За шесть лет с территории Кировского района демонтировали 467 незаконных нестационарных торговых объектов.В сообщении мэрии также добавляется, что согласно постановлению на территории Томска для размещения круглогодичных киосков и павильонов предусмотрено 500 мест.