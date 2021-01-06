За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 192 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 21 262, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 132 новых случаев заболевания.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 48,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,81.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 132 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразилось 25 343 человека.