30 декабря 2020 года «Томскводоканал» приступил к подключению пос. Спутник к централизованному водоснабжению, ранее оно было организовано от двух локальных скважин. Однако жители в соцсетях сообщали о том, что уже неделю в одних домах поступает грязная вода, в других ее совсем нет. Томские власти подтвердили, что 30 декабря было зафиксировано снижение параметров подачи ресурса, однако проблема решена, сообщает пресс-служба городской мэрии.Отмечается, что жители поселка получат воду сегодня, 6 января, во второй половине дня. Сотрудники администрации проводят поквартирные обходы, контролируют состояние и свойства подаваемого ресурса, коммунальщики регулируют его давление. Для нужд населения организован подвоз воды. Кроме того, как сообщает мэрия, жители поселка Спутник не будут оплачивать услуги водоснабжения до полного завершения цикла технологических работ.– Мы впервые столкнулись с такой сложной технологической ситуацией в системе водоснабжения в нашем городе. Я приношу свои извинения горожанам за доставленные неудобства. Сегодня в Спутнике по-прежнему организован подвоз воды для нужд населения: ресурс будут подвозить с 12 до 16 часов и с 19.30 до «последнего человека». Время работы «бочки» согласовано с активом поселка, – отметил заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.По его словам, на подключение пос. Спутник к централизованному водоснабжению направлено более 22 млн рублей. Строительство коммуникаций началось в апреле прошлого года.Отмечается также, что жители поселка могут сообщать о трудностях получения воды в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил реагировать на такие обращения в особом режиме, а также информировать людей о ходе восстановительных работ и организации подвоза воды.