По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 8 января по Томской области местами сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.– Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано максимально усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения населения и привести в повышенную готовность свои дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования, – говорится в сообщении.Также томичам напоминают о возможном возникновении ЧС, связанных с погодными условиями. Жители должны позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.Одевайтесь теплее и не планируйте дальние поездки в холодную погоду!