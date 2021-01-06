Сообщение о загорании жилого дома на улице Ленина в пос. Ягодное Верхнекетского района поступило 5 января в 18 часов 20 минут. Горел двухэтажный брусовой жилой дом; в результате пожара один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.– Сгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорели веранды. Площадь пожара составила 123 кв.м, – уточняется в сообщении. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело человека, его личность устанавливается.Добавляется, что первое подразделение пожарных прибыло на место уже через три минуты после сообщения о возгорании. В ликвидации были задействованы 9 человек и 3 единицы техники. Пожар локализован в 20 часов 35 минут, полностью ликвидирован в 23 часа 40 минут. Причина возгорания устанавливается.