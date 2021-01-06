Геологи Томского госуниверситета определяют предполагаемые участки залежей углеводородов при помощи анализа и реконструкции мест, где ранее были созданы благоприятные условия для жизни органического мира. Таким образом, их можно рассматривать как потенциальные залежи источников сырья, сообщает пресс-служба томского вуза.Как говорится в сообщении, формирование углеводородов происходит из останков древних организмов и растений, которые захоронялись на протяжении миллионов лет.– При благоприятных температурных режимах объем живого вещества увеличивается. Если же становится холодно или очень жарко, биохимические процессы замедляются. А резкие и глобальные изменения климата влекут за собой массовые вымирания живых организмов. Такие участки потенциально и могут стать источником углеводородов, – поясняет доцент кафедры динамической геологии ГГФ ТГУ Игорь Афонин.Добавляется, что исследования проводились на юго-западе Якутии. Ученые составили четкую картину эволюции климатических изменений на протяжении нескольких миллионов лет на этой территории.– В течение многих лет они подвергались воздействию различных геологических процессов, что привело к значительной степени их изменения. Таким образом, чтобы проведенные реконструкции отражали реалии древних обстановок, было необходимо провести кропотливую работу по сопоставлению результатов исследований, – рассказывает Игорь Афонин.На основании выводов геологи предположили, что наиболее перспективными зонами являются отложения эпохи венда (605-550 млн лет назад). Теперь исследователям предстоит проверить это на практике.