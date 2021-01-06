Прокуратура Октябрьского района города Томска организовала проверку по информации о некачественном водоснабжении жителей поселка Спутник, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.Ранее в социальных сетях жители выложили видео, как из крана течет грязная вода. В прокуратуре отметили, что по предварительной информации в жилых домах населенного пункта с 30 декабря 2020 года отсутствует надлежащее водоснабжение: в некоторых полностью нет холодной воды, часть потребителей получает воду с видимым загрязнением.– В этой связи прокуратура Октябрьского района г. Томска приступила к проверке исполнения законодательства при организации водоснабжения населения поселка, – говорится в сообщении.Добавляется также, что в ходе проверки будет дана оценка правомерности действий органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей и управляющих организаций.