В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице для россиян будут сохранены на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписал 31 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается 5 января на официальном сайте правительства РФ.Максимальное пособие останется в размере 12 130 руб., минимальное – 1 500 руб. При этом первые три месяца безработному гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 руб.Напомним, что максимальный размер пособия по безработице в стране был увеличен с 8 000 до 12 130 руб. в марте 2020 года. Изначально это послужило временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Однако в конце года правительством было принято решение сохранить максимальную планку пособия на том же уровне.По данным департамента труда и занятости Томской области, 44 893 жителя региона были признаны безработными за 11 месяцев 2020 года. Это более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года, когда было зарегистрировано 13 579 безработных. По закону зарегистрированные безработные получают пособие от 1 500 до 12 130 руб. без учета районного коэффициента.