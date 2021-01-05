За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 197 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 21 070, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям: гипертонии, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, ожирением. Эти заболевания повлияли на тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, - рассказали в оперштабе.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 47,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 человека умерли.