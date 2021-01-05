- За последние дни декабря и первые дни нового года мы получили заявки от 1619 томичей и 225 жителей районов области. Много желающих сделать прививки проживает в Стрежевом и Колпашевском районе, – сообщила руководитель центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Томской области Елена Тарануха в Telegram-канале регионального оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. - Среди оставивших заявку на онлайн-сервисе насчитывается 167 человек старше 60 лет. Все сообщения передаются в медицинские организации, которые затем составляют графики и приглашают людей для вакцинации.Напомним, добровольная вакцинация от COVID-19 в Томской области была начата 11 ноября 2020 года. Перед Новым годом в регион поступило 1600 доз вакцины \\"Гам-КОВИД-вак\\" (торговая марка \\"Спутник-V\\"). Первые прививки предназначались медработникам, затем педагогам. Прививаться сейчас могут все желающие, которые не имеют противопоказаний.