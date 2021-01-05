Состоялись торги по выбору подрядчика для строительства двух детских садов в Томске. Эти объекты будут возводиться в рамках нацпроекта «Демография», сообщила пресс-служба мэрии.Специалисты горадминистрации уточнили, что по результатам конкурсных процедур детский сад на 145 мест по ул. Высоцкого, 16 будет строить СМУ ТДСК. С предприятием заключен муниципальный контракт на сумму около 170 млн. рублей. На строительство детского сада на 220 мест по Иркутскому тракту, 175/3 муниципальный контракт на сумму чуть более 232 млн. рублей заключен с ООО «Строительное управление Томской домостроительной компании». Оба объекта должны быть построены к 1 сентября 2021 года.Кроме того, по результатам открытого конкурса на разработку проектной документации для строительства школы на 1100 мест на ул. Д. Бедного, 4, победителем стало проектно-конструкторское бюро ТДСК. Согласно техзаданию, общая площадь здания должна составлять около 22 тыс. кв. м. В школе должен быть актовый и хореографический залы, столовая, спортивный и медицинский блоки, игровые для продленного дня, специализированные кабинеты с лаборантскими, библиотека с книгохранилищем и другие помещения. Кроме того, подрядчик будет обязан включить в проект наружное освещение, ограждение пришкольной территории, озеленение и установку малых архитектурных форм, предусмотреть возможность противопожарного проезда. Учиться в школе будут 400 учеников младших классов, 500 школьников среднего звена и 200 старшеклассников. По условиям конкурса, разработать проектно-сметную документацию компания-победитель должна до июля 2021 года.- При поддержке федерального и регионального бюджетов город объединяет возможности и средства сразу нескольких национальных проектов, решая насущные проблемы создания новых ученических и дошкольных мест на окраинных территориях Томска. Важно и то, что новые социальные объекты появляются на месте расселенного ветхого и аварийного жилья, - отметил, в частности, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, комментируя состоявшиеся торги.