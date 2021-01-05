Организовать свободное время в каникулы, и неплохо, можно не выезжая за пределы Томска. Для этого у нас есть катки, лыжня, снежные склоны. Правда, сейчас мороз, и некоторые горнолыжные парки закрыты, но к выходным синоптики обещают: холод пойдет на спад.Зимний отдых на свежем воздухе востребован, впрочем, в любые, не только в праздничные, дни. Где дают напрокат спортинвентарь и можно покататься на лыжах, «ватрушках» (тюбинге), снегоходах? Вот несколько актуальных адресов.Горнолыжная база «Черемушки» на Иркутском тракте, 105. Здесь есть трассы для взрослых и детей, работает прокат тюбинга и лыж.Горнолыжный парк «Эдельвейс» возле с. Коларово (заезд на Синий утес, Ярское по Богашевской трассе) – действуют трассы для сноутюбинга, прокат снаряжения, канатная дорога. Есть вечернее освещение.«Трасса70» на Кузовлевском тракте, 36. Организован прокат снегоходов, тюбинга.Лыжная база «Метелица\\" на ул. Королева, 13 предоставляет напрокат тюбинги, лыжи.В «Академпарке», что также расположен на ул. Королева, 11, можно абонировать зимний спортинвентарь, там же открыты и развлекательные аттракционы.Спортивный парк отдыха «Победа» на ул. Нахимова, 1 стр. 1, дает напрокат санки-«ватрушки» для катания с горок.Стадион «Томское море» - п. Черная речка, ул. Советская, 75/1: здесь открыт прокат спортинвентаря, есть горки, работает каток.Также в каждом районе областного центра залиты катки – с прокатом коньков и без него. Всего их в городе 30.