Закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) вступил в силу в пятницу, 1 января. Об этом сообщает интернет-издание iz.ruПо версии портала, документ предусматривает передачу Федеральному фонду ОМС (ФОМС) полномочий страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях Правительство установит нормативы объемов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, а также тарифы на ее оплату. На эти показатели будут влиять мощность и объемы оказываемой медпомощи за счет иных источников финансирования. Деятельность федеральных медицинских организаций начнет осуществляться по прямым договорам между ними и ФОМС. Подведомственные медицинские организации также смогут оказывать первичную медико-санитарную, скорую, в том числе скорую специализированную, помощь в соответствии с территориальными программами ОМС.Кроме того, отмечают столичные журналисты, устанавливается порядок включения федеральной медорганизации в единый реестр системы ОМС, а также правила заключения договора между ней и ФОМС.Новый закон сокращает нормативный размер средств, предоставляемых страховой медицинской организации на расходы по ведению дел по ОМС: с 1–2% до 0,8–1,1% от суммы, поступившей в медорганизацию по дифференцированным подушевым нормативам. Это позволит сэкономить до 6,8 млрд рублей к 2023 году, они могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМССогласно закону, к Минздраву РФ переходят полномочия ФОМС по установлению порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи в рамках ОМС, а также ее финансового обеспечения.Издание iz.ru уточняет, что 30 ноября закон подписал президент России Владимир Путин. Также добавляется, что 19 ноября Минздрав России не поддержал предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования, а также о создании специализированных учреждений по проведению абортов вне системы здравоохранения.