- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного сегодня в 00.08. На момент прибытия первого подразделения горели брусовой жилой дом с мансардным этажом 10х10 м и дощатой верандой 2х10 м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.Когда огонь был потушен, стали понятны масштабы причиненного пожаром ущерба. В ведомстве уточнили, что внутри веранды обгорели стены, также обгорела деревянная обрешетка крыши дома. На первом этаже в прихожей и на мансардном этаже обгорели стены, мебель. Оплавился сайдинг снаружи жилого здания.Ликвидировать возгорание удалось в 01.47. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К его тушению привлекались 19 человек и 4 единицы техники. Площадь, пройденная огнем, составила 120 кв. метров.