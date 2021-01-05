Несмотря на пандемию, Новый год в нашем городе никто не отменял. Выставки, экскурсии, мастер-классы проводятся для больших и маленьких жителей областного центра в эти каникулы, сообщила пресс-служба мэрии. Вот некоторые из них.До 30 января в Музее истории Томска работает новогодняя выставка «Я хочу стать космонавтом!». Интересные факты об истории освоения космоса, о создании новогодних космических открыток и игрушек советского времени организаторы предлагают вниманию посетителей.Там же 5 и 30 января в 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению хлопушки. Новогодняя хлопушка - одна из самых ярких и громких забав для детей и взрослых, без нее невозможно представить себе Новый год. Участников мастер-класса научат, как самостоятельно превратить ее в космическую ракету и запустить в небо.И еще одно мероприятие по случаю Нового года проведут в Музее истории Томска: сегодня, 5 января, в 14:30 откроется мастер-класс по изготовлению снежных ангелов - дореволюционных елочных игрушек.В музее деревянного зодчества до 31 января открыта экспозиция авторских кукол. Среди них можно встретить современные экспонаты и образы прошлого.А в фойе Томского областного художественного музея до 27 января развернута выставка игрушек из ваты дизайнера Мариной Васильковой. Томичи увидят на ней более 40 авторских игрушек по новогодней тематике.