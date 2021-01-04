В 2020 году 118 жителей Томской области, из которых 60 — дети, страдающие редкими заболеваниями, получили лекарственные препараты на сумму 167, 3 млн рублей. Областной бюджет направил на борьбу с болезнью 147,6 млн рублей и 19,7 млн рублей — федеральный, — сообщила в понедельник пресс-служба АТО.«Минздрав уже утвердил заявку департамента здравоохранения Томской области на лекарственное обеспечение в 2021 году, поэтому сложностей с жизненно важными препаратами для этой категории пациентов не возникнет», — сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.Редкими заболеваниями чаще всего являются генетическими, с которыми рождаются, хотя симптомы могут проявиться позднее.Ранее сообщалось, что в 2019 году пациенты с редкими заболеваниями Томской области получили лекарственные препараты на общую сумму 152,7 млн рублей.