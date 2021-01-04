За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 211 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 20 873 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 46,5 % мест.Коэффициент распространения инфекции упал до 0, 88.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 149 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразилось 25 071.