Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 4 января на официальном сайте Правительства РФ.Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются жителям России на 6 месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.Из-за угрозы коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря 2020 года, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие 6 месяцев без подачи заявлений и документов.Напомним, что право на получение субсидии имеют россияне, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. По данным департамента социальной защиты населения Томской области, жилищная субсидия назначается, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами – 13%. В конце 2020 года такого рода поддержку получали более 32 тыс. томичей.Ранее Правительство России упростило порядок оформления субсидий: с 1 января 2021 года гражданам не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате ЖКУ, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.