Томские ученые совместно с американскими исследователями проанализировали, как менялись размеры тихоокеанской трески за последние шесть тысяч лет, чтобы оценить состояние ее популяции. Также ученые выяснили, что глобальное потепление и промышленность заметно сократили численность тихоокеанской трески, — сообщила пресс-служба ТГУ.Ученые ТГУ вместе с американскими коллегами, на основе зооархеологические данных оценили, как менялся размер трески в Тихом океане за последние шесть тысяч лет, чтобы понять, в каком состоянии находится ее популяция и не допустить вымирания тихоокеанской трески, из-за увеличения промысла США, России, Канады, Кореи и Японии.«Размер рыбы внутри вида играет важную роль. Этим определяется доминирующее положение в структуре морских экосистем, – рассказывает Алексей Орлов, главный научный сотрудник Института океанологии РАН и Биологического института ТГУ. – Также в некоторых случаях уменьшение размера рыбы может сигнализировать об изменениях в окружающей среде, например, указывать на снижение доступности пищи в океане, пагубного влияния глобального потепления, влияние промысла и другие параметры».Также ученые выяснили, из-за глобального потепления океан теперь прогревается сильнее, что также влияет на распределение рыбы.Так, в результате исследований было установлено, что наибольшие изменения коснулись трески Hawadax Island на западной части Алеутских островов, где средняя длина трески снизилась с 84 до 76 см. А самая крупная тихоокеанская треска обитает у западных и центральных Алеутских островов. В тех местах, где современная промысловая нагрузка была наиболее интенсивной, присутствует меньшее количество крупной рыбы, чем в археологических комплексах.Ученые уточняют, что численность трески в заливе Аляска в последнее время резко сократилась, вероятно, из-за потепления океана. Сложившаяся ситуация потребовала сокращения квот на 80% на вылов рыбы в 2018 и 2019 годах и закрытия направленного промысла в 2020 году. Так на пороге экстремальных климатических условий и резкого потепления популяция трески может оказаться не такой устойчивой, как предполагалось ранее, и данные исследований о прошлом будут иметь важное значение для понимания реакции рыбы в будущем.Результаты исследований опубликованы в специальном выпуске журнала Quaternary Research (Q1), издаваемом Cambridge University Pressз.