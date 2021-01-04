Сегодня, 4 января, в Томской области выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 25 071 подтвержденных случаев.За последние сутки в России выявлено 23 351 случая COVID-19, из них 2 616 (11,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 482 смертей и 21 154 выздоровлений от новой коронавирусной инфекции.Всего с начала пандемии в России заболели 3 260 138 человек, 58 988 скончались, 2 640 036 выздоровели.