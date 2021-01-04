Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области за два года составило почти 6,5 млрд рублей, из них 3,12 млрд рублей — средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации.В 2020 году отремонтировали около 186 км улично-дорожной сети — более 168 км региональных автодорог, 13 км в Томске и почти 5 км в Северске. Дорожники привели в нормативное состояние 36 объектов вместо 32-х запланированных. За счет дополнительно выделенных региону правительством России 340 млн рублей выполнен ремонт четырех объектов общей протяжённостью 37,7 км.Также в рамках нацпроекта на год раньше планового срока завершено строительство подъезда к терминалу томского аэропорта «Богашёво» с остановочными и парковочными площадками на 226 мест.- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — приоритетное направление нашей работы. Губернатор Сергей Жвачкин держит его исполнение на особом контроле и требует обновлять наши дороги качественно и в срок. Благодаря эффективной работе проектного офиса под его руководством и в 2019, и в 2020 году Томская область в числе первых регионов в стране выполнила годовые планы нацпроекта. Также мы вошли в число регионов-лидеров в России по контрактации объектов и досрочному выполнению подготовительных работ. Это позволило нам начать дорожные ремонтно-строительные сезоны раньше обычного, — подчеркнул вице-губернатор.В 2019 году область привела в нормативное состояние 23 объекта общей протяженностью 138,1 км, в том числе три — на средства экономии по результатам торгов. Годовой бюджет нацпроекта превысил 2,6 млрд рублей.