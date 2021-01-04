По данным регионального гидрометцентра, в Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -28…-33°С, при прояснениях -36...-41°С. Температура днем -23…-28°С. На дорогах местами гололедица.По Томской области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по востоку небольшой снег, местами изморозь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -28…-33°С, при прояснениях -36...-41°С. Температура днем -23…-28°С, местами -29...-34°С. На дорогах гололедица.Напомним, что в период с 04 по 06 января 2021 г. по области и Томску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -30…-35°С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже.