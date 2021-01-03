На портале госуслуг заработал новый сервис: все сделавшие прививку от коронавируса с 1 января 2021 года могут получить паспорт вакцинации в электронном виде, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.- На сайте госуслуг в личном кабинете пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно прививочный сертификат,- цитирует «Российская газета» (РГ) слова Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.По информации столичных журналистов, появление новой функции на сайте госуслуг министр анонсировал еще в декабре, отметив тогда, что возможность получения электронной версии паспорта вакцинации удобна для граждан - справку о проведенной прививке легко предъявить в любое время, например, с телефона. Кроме того, такие паспорта невозможно подделать.Также РГ уточняет: на данный момент вакцинация проводится двумя российскими вакцинами – «Спутник V» НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» ГНЦ \\"Вектор\\". Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку, отмечала недавно вице-премьер Татьяна Голикова. Глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, считает, что COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году и будут использоваться во всем мире. Свою точку зрения он высказал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.