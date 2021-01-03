Пресс-служба Следственного управления следственного комитета РФ по Томской области распространила сообщение о том, что по факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара в селе Подгорное Чаинского района возбуждено уголовное дело.Напомним, вчера спасатели ликвидировали очаг возгорания в брусовом строении, которое расположено на территории пилорамы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. После тушения пожара были обнаружены тела 4 мужчин. Следственными органами региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).- На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты СК РФ по Томской области, сотрудники полиции и МЧС. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, – уточнили в ведомстве.К проверке приступила и прокуратура Чаинского района, она оценит правомерность деятельности пункта приема и отгрузки древесины.- Специалисты проверят в том числе соблюдение требований о регистрации и обеспечении пожарной безопасности пункта приема, а также полноте и своевременности реализации контрольно-надзорных функций территориальным подразделением противопожарной службы и органами местного самоуправления, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры.Добавим, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами.