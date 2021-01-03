На производствах Чаинского района пройдут внеплановые проверки. Такое решение сегодня в с. Подгорное приняла районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба обладминистрации.- В срок до 10 февраля специалистам районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками местных подразделений прокуратуры и полиции рекомендовано проверить вопросы организации контроля руководства предприятий за соблюдением мер пожарной безопасности, - отметили эксперты.Они уточнили, что отдельные сроки установлены для лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств: здесь проверки состояния пожарной безопасности бытовых и иных построек должны завершиться до 15 февраля.Главам всех четырех сельских поселений Чаинского района поручено подготовить реестр самовольных построек на участках производственного назначения, провести разъяснительную работу с их владельцами о их постановке на учет, а также организовать адресную работу с населением.- Решение чрезвычайной комиссии Чаинского района действует только в границах своего муниципалитета, однако случившееся ЧП - прямой сигнал к действию руководителям на местах и профильным службам на всей территории региона, - подчеркнул зампредседателя региональной КЧС, начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, который по поручению губернатора Сергея Жвачкина принял участие в заседании районной комиссии по ЧС в селе Подгорное.