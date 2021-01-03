- По итогам недели в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога по совокупному населению на 6,6%. В сравнении с предыдущей неделей он снизился на 10%. Превышение эпидпорога отмечено в одной возрастной группе - от 15 лет и старше, где заболеваемость выше эпидемического порога в 1,8 раза, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора 30 декабря.Специалисты уточнили, что по результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре заболеваемости регистрируются по-прежнему вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19. В Томской области была полностью закрыта 1 школа в Чаинском районе, 2 детских сада в Каргасокском районе, закрыты 10 классов в 5 школах (Каргасокском, Первомайском районах и Томске).Эксперты рекомендуют в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ соблюдать профилактические меры и «респираторный этикет». А именно: избегать мест массового скопления людей; при посещении многолюдных мест держаться дистанции в 1 м (расстояние вытянутой руки); использовать медицинскую маску или респиратор; часто и тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать кожным антисептиком; регулярно проводить влажную уборку в доме и на рабочих местах, проветривать помещения; ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания, труда и отдыха.