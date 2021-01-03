- Прокуратурой Советского района Томска ведется проверка информации о гибели в пожаре работника производственной организации. Речь о возгорании в здании на ул. Шевченко, который произошел 2 января, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Как мы писали вчера, дежурный ГУ МЧС России по Томской области принял сообщение о возгорании в 4.19 часов утра, открытое горение было ликвидировано в 7.41. После этого в течение нескольких часов на месте продолжалась проливка. Площадь пожара составила порядка 400 кв.м. При разборе конструкций было обнаружено тело человека.https://www.kp.ru/online/news/4139891/- По предварительной информации, в пожаре погиб работник данной организации, –уточнили в облпрокуратуре. - Прокурор Советского района проверит, насколько на предприятии соблюдалось законодательство о труде и охране труда. В том числе речь о правомерности нахождения работника на рабочем месте в праздничный день, обеспечении его средствами индивидуальной защиты, исполнении работодателем обязанностей по фиксации и расследованию несчастного случая на производстве.