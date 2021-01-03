Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все жители страны старше 45 лет. Пенсионный фонд России с 2021 года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.– Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, – уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. – Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно – к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости.В своих уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.В Минтруде предполагают, что, получив уведомление, будущий получатель сможет принять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется ему недостаточным. Например, решит подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.