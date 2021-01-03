Деревянное строение загорелось на территории пилорамы в селе Подгорном Чаинского района. Пожарные обнаружили тела четырех мужчин, сообщает ГУ МЧС России по Томской области.- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 2 января в 22:20. Загорелось брусовое строение с дощатой верандой на территории пилорамы в Подгорном.На момент прибытия первого подразделения оно было полностью охвачено огнем, произошло обрушение крыши. Строение полностью сгорело, площадь пожара составила 62 квадратных метра. Огонь был потушен в 23:43, - рассказали в ведомстве.На месте пожара спасатели обнаружили тела 4 мужчин (1967, 1983, 1984, 1986 годов рождения). Трое из них приехали из другого населенного пункта. Причина пожара устанавливается.Добавим, в ликвидации пожара было задействовано две единицы техники, восемь человек.