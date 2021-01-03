Первого января в Томске зарегистрировано появление на свет 7 девочек и 9 мальчиков, сообщил телеграм-канал «Область здоровья».- Самой первой в новогоднюю ночь (а именно, в 00. 01) родилась девочка весом 3 кг 410 г, это радостное событие произошло в роддоме имени Н.А. Семашко у жительницы Тегульдетского района. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, с Новым годом их поздравили медики, - отмечается в сообщении.Самое большое количество родов - 8 - в первую ночь 2021 года приняли врачи областного перинатального центра имени И.Д. Евтушенко. Это 4 девочки и столько же мальчиков. Мамами в этом медучреждении стали жительницы Томска, Северска, Асиновского и Томского районов. Там же родился и самый крупный ребенок за первые новогодние сутки – мальчик весом 3 кг 930 г. и ростом 55 см.В родильном доме №1 Томска родились два мальчика и одна девочка.Еще одна девочка появилась 1 января в родильном зале МСЧ-2 у женщины с признаками острого респираторного заболевания. Роды прошли хорошо, малышка ждет выздоровления мамы.- Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, жизнь продолжается. В родильных домах для мам созданы все условия. Маленькие жители области проводят первые дни своей жизни под присмотром квалифицированных специалистов, - поясняет главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай - Рожденные 1 января дети и их мамы чувствуют себя хорошо.