Утром 2 января в Томске на улице Шевченко, 53 загорелись производственные помещения. Там располагается производство окон. При разборе конструкций было обнаружено тело человека, личность которого устанавливается, сообщило ГУ МЧС РФ по Томской области.Возгорание случилось на улице Шевченко, 53 строение 2, в панельном здании 30х80 метров и высотой десять метров. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 04:19 сегодня.В результате пожара частично обгорела и обрушилась обрешетка крыши, сгорели производственные оборудование и материалы, легковой автомобиль. Площадь пожара составила 400 «квадратов».Пожарные эвакуировали трактор, грузовой автомобиль «Газель» и два кислородных баллона.Открытое горение ликвидировали в 07:41.В ликвидации участвовали десять единиц техники и 35 человек.Причина пожара устанавливается.