Со 2 января в регионе начался второй этап вакцинации от COVID-19. Прививки ставят сотрудники медорганизаций, которые поставили первую вакцину Гам-КОВИД-Вак в начале декабря. Завершающий этап вакцинации проходят медицинские сотрудники медсанчасти № 2, поликлиники № 8, поликлиники ТНЦ СО РАН и межвузовской поликлиники, сообщает региональный оперштаб.– Между введением первого и второго компонента вакцины промежуток должен составлять 21 день. Отличие компонентов состоит во входящих в их состав активных веществах. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, – отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.На сегодняшний день в Томской области прививку от коронавируса поставили 1 262 человека, в числе которых медицинские работники, воспитатели и педагоги, сотрудники университетов, а также предприятия «СИБУР», жители Александровского района и Стрежевого.