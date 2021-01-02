1 января в 09:10 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном жилом доме в переулке Сергея Лазо города Томска, сообщает сайт ведомства.На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов было задымление, шел дым из четырехкомнатной квартиры на втором этаже.Пожарные спасли из квартиры мужчину и женщину 1942 года рождения и их дочь 1978 года рождения.Пожар был ликвидирован в 09:20. В одной из комнат обгорели стены и вещи на площади 5 квадратных метров, оплавилась потолочная плитка.В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.