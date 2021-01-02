Утром в первый день нового года скончался известный томский ученый Феликс Тарасенко. Он умер на 89-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщил его внук Даниил на своей странице в социальных сетях.Феликс Петрович Тарасенко скончался утром 1 января. Он пережил операцию по удалению раковой опухоли и умер после продолжительной болезни.Феликс Тарасенко родился 6 марта 1932 года в Саратове в семье журналистов. После гибели отца семья переехала жить в Красноярский край. Феликс Петрович окончил с золотой медалью школу, в 1950 году поступил на физический факультет Томского госуниверситета.В 1959 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук. В 1967-1968 годах как эксперт ЮНЕСКО состоял старшим лектором Дар-эс-Саламского университета в Танзании. В 1969-1970 годах занимал должность старшего научного сотрудника СФТИ. В 1975 году защитил диссертацию доктора технических наук. С 1998 года – профессор кафедры теоретической кибернетики.С 1992 года до 2012-го занимал должность декана Российско-Американского гуманитарного колледжа при ТГУ, который в 1998 году преобразовали в международный факультет управления. До 2016 года был научным руководителем и профессором МФУ ТГУ.В разные годы Феликс Петрович читал в Томском госуниверситете курсы по физике, кибернетике, статистике, системному анализу, менеджменту.Феликс Тарасенко – один из основоположников теории системного анализа, заслуженный деятель науки и техники, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор ТГУ, участник Томского профессорского собрания.