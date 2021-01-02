Как сообщает ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период со 2 по 6 января 2021 г. по области и г. Томску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -30…-35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.Прогноз погоды на 2 января. По Томской области днем синоптики ожидают переменную облачность без существенных осадков, местами изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем -27…-32°С, местами до -37°С. На дорогах местами гололедица.По г. Томску ночью и днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем -27…-29°С. На дорогах местами гололедица.