Прожиточный минимум на душу населения и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России теперь будут рассчитывать по-новому. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом, вступил в силу 1 января 2021 года.Прожиточный минимум (ПМ) больше не привязан к потребительской корзине. В ближайшие пять лет он будет составлять 44,2% от среднедушевого дохода граждан за прошлый год, который рассчитывает Росстат. Затем эту пропорцию правительство может пересмотреть.Кроме того, ПМ будет утверждаться на один год, а не ежеквартально (ранее он менялся вслед за размером потребительской корзины каждые три месяца). В законе говорится также, что прожиточный минимум не может быть ниже, чем в предыдущем году.Как пояснили в Минтруде, среднедушевой доход россиян в 2019 году составил 26 365 руб. Соответственно, ПМ для трудоспособного населения на 2021 год утвержден в размере 11 653 руб. (44,2% от среднедушевого дохода). Фактически он увеличился на размер прогнозируемой инфляции – 3,7%.Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 109% от этой суммы (в денежном эквиваленте 12 702 руб.), для пенсионеров – 86% (10 021 руб.), для детей – 97% (11 303 руб.).Минимальный размер оплаты труда теперь определяется по медианной зарплате по стране за прошедший год в соотношении 42% к ней. При этом он не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. С 1 января 2021 года МРОТ установлен в сумме 12 792 руб. в месяц (до 31 декабря – 12 130 руб.), то есть вырастет на 5,5%.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила: «Впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан».